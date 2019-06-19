وطن النهار

استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير نيبال لدى دولة الكويت دورجا براساد بهانداري، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وتناول اللقاء مسيرة علاقات الصداقة بين قيادتي وشعبي البلدين، وبحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموماً وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وتقدم الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الى السفير بهانداري، متمنيا له التوفيق والنجاح لاجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى افاق ارحب.

من جهته أعرب السفير بهاندري عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال المحافظ الخالد، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية وجالية بلاده على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.

