وطن النهار

تتجه هيئة القوى العاملة نحو إعداد مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية الغانية للحد من المشاكل الواقعة، حيث اتفقت مع سفير جمهورية غانا والوفد المرافق على المذكرة لحل الخلاف الحاصل بسبب عدم الوعي بطبيعة العمل الأساسية.

في هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة بالانابة عبدالله المطوطح، على ضرورة تثقيف العمالة عن طبيعة العمل والتمييز بين العمل في المنازل وفي القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية إطلاع العمالة على طبيعة العمل وعقد العمل وقانون العمالة عن طريق بروشورات مجهزه تقدم للعاملين. وبحث المطوطح مع السفير الغاني لدى الكويت أحمد رفاعي يحيى والوفد المرافق، مجالات التعاون في قطاعات العمل المشتركة وفرص العمل المتاحة للعمالة المنزلية والعاملين في القطاع الأهلي من جمهورية غانا في الكويت. من جهته، أشاد السفير يحيى بالعلاقة الطيبة بين البلدين، معربا عن سعادة جمهورية غانا في التعاون المشترك مع دولة الكويت.

