loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مذكرة تفاهم بين الكويت وغانا للحد من مشاكل العمالة المنزلية


تتجه هيئة القوى العاملة نحو إعداد مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية الغانية للحد من المشاكل الواقعة، حيث اتفقت مع سفير جمهورية غانا والوفد المرافق على المذكرة لحل الخلاف الحاصل بسبب عدم الوعي بطبيعة العمل الأساسية.
في هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة بالانابة عبدالله المطوطح، على ضرورة تثقيف العمالة عن طبيعة العمل والتمييز بين العمل في المنازل وفي القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية إطلاع العمالة على طبيعة العمل وعقد العمل وقانون العمالة عن طريق بروشورات مجهزه تقدم للعاملين. وبحث المطوطح مع السفير الغاني لدى الكويت أحمد رفاعي يحيى والوفد المرافق، مجالات التعاون في قطاعات العمل المشتركة وفرص العمل المتاحة للعمالة المنزلية والعاملين في القطاع الأهلي من جمهورية غانا في الكويت. من جهته، أشاد السفير يحيى بالعلاقة الطيبة بين البلدين، معربا عن سعادة جمهورية غانا في التعاون المشترك مع دولة الكويت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة