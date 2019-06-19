وطن النهار

ترأس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الاحمد الاجتماع التاسع للمجلس بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وقالت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي ان الاجتماع صادق على محضر الاجتماع الثامن وناقش تقارير اللجان الدائمة المنبثقة عنه ومن بينها تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بشأن مشروع التخصيص العام والخطة التنفيذية له وهيكلة المالية العامة، مبينة أن هذا البرنامج يندرج ضمن إطار رؤية الكويت 2035.

وأضافت ان التقرير تناول اهداف التخصيص المتمثلة في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الخدمات وتوفير فرص استثمارية جذابة للمواطنين وغيرها من الاهداف، مشيرة الى أن التقرير اقترح تخصيص بعض المؤسسات والانشطة المرشحة للتخصيص اضافة الى المقترحات الضرورية في تنشيط قطاع التعليم العالي في الكويت.

واشار البيان الى ان المجلس ناقش كذلك الموقف التنفيذي لعدد من المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجان الدائمة كاستراتيجية الصحة والتعليم واصلاح وتطوير الادارة الحكومية.

