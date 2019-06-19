وطن النهار

اكد وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس اسماعيل علي أحمد أهمية دور الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بتذليل جميع المعوقات والعقبات التي تواجه مصانع الاسفلت التي ترتبط مع الوزارة بخطة اصلاح الطرق الرئيسة والداخلية بمختلف مناطق الكويت.

واضاف احمد خلال الاجتماع الذي عقده صباح امس مع مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالانابة م. سهى أشكناني، وبحضور الوكلاء المساعدين المهندس خالد الخزي و م. عبدالعزيز الصباح وممثلي مصانع انتاج الأسفلت بالكويت ان هذا الاجتماع يأتي للتباحث ومتابعة خطة معالجة الطرق المتضررة، الى جانب اهمية التعرف على مشاكل المصانع وتذليل صعوباتها ان وجدت حتى يكون الانجاز والعمل بوتيرة ذات مردود ايجابي ومفيد لجميع مرتادي الطرق.

وشدد احمد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بمواصفات الخلطات الاسفلتية المستخدمة باصلاح الطرق وفق العقود المبرمة مع المقاولين والتي تم اعتماد مواصفاتها وتعميمها على جميع مصانع الاسفلت بالكويت، مشيرا الى ان الوزارة لن تسمح بتجاوز هذه المواصفات ولن يكون هناك أي تهاون مع أي تقصير من اي طرف، لافتاً الى ان تحقيق المصلحة العامة من اهم اهداف الوزارة ومن اولوياتها الرئيسة التي يسعى اليها الجميع، وان الجميع حريص على ان تكون الكويت رائدة اقليميا وعالميا في مجال شبكات الطرق، اضافة الى ان راحة المواطنين وسلامتهم مبدأ لا يتجزأ ولا يمكن التهاون فيه.

