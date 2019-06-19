وطن النهار

أكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي عبد العزيز المعجل موافقه اللجنة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تخصيص وتطوير وتحديث النقعة القائمة بمنطقة الفنطاس قطاع (5) الشريط الساحلي (ج) وكذلك تخصيص موقع للنقع واليداف وديوانيات الصيادين المنتشرة على طول الساحل وتسليمها لمؤسسة الموانئ الكويتية.

واضاف كما تمت الموافقة على كتاب مدير عام مؤسسة الموانئ بشأن استعجال النظر في بشأن تخصيص وتطوير وتحديث النقعة القائمة بالمنطقة والموافقة على إنشاء مضمار مغطي للمشي في محافظات الكويت، كما طلبت اللجنة تقريرا بشأن مناقشة إصدار رخص المواقع للمركبات التجارية المؤقتة بالجلسة الرئيسة للمجلس البلدي. واوضح المعجل في تصريح صحافي اقتراح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الحدودية للادارة المختصة، كما احالت للادارة موضوع تخصيص ممشى للأفراد ومساحة مخصصة للدراجات الهوائية بالمناطق الجديدة، والاقتراح المقدم من بشأن استغلال الساحات الترابية المهملة وتوفير مواقف سيارات نظامية لها.

وقال ان اللجنة طلبت تقريرا مفصلا عن الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق عبدالله الكندري بشأن تعديل قرار المجلس البلدي المتعلق أرض لإنشاء نادٍ للإطفائيين.

