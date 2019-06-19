وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن عملية استلام اقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية مازالت مستمرة. وأكد الأمين العام للهيئة بالإنابة عبدالعزيز المنصور لـ «كونا» ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة «2» من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم اقرارات الذمة المالية.وذكر أن المادة تنص على تقديم الاقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب وتحديث الاقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي من منصبه والاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة.

وشدد المنصور على ضرورة معرفة تاريخ تحديث الاقرار وتحميل نماذج تسجيل البيانات وإقرار الذمة المالية عبر موقع الهيئة الإلكتروني واستكمال تعبئتها شخصيا وتقديمها للهيئة في المواعيد المحددة، لافتا الى أن ذلك يأتي «تعزيزا لنزاهة مسؤولي البلاد وتفاديا لعقوبات التأخير في تقديم الاقرار والتي يصل مداها للحبس والعزل من الوظيفة».

