وطن النهار

في خطوة تهدف الى رفع كفاءة اداء شركات التنظيف لتحسين مستوى النظافة العامة في المحافظات بمختلف مناطقها السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية والخدمية. أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي قراراً يحدد ساعات عمل عمال الكنس اليدوي في إطار حرص البلدية على سلامة وصحة عمال النظافة من مخاطر التعرض لارتفاع درجات حرارة الجو، فضلا عن استمرار جهود البلدية لمنع حالات التسول التي يمارسها بعض عمال النظافة العاملين لدى شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية.

وحدد القرار ساعات العمل خلال الصيف لعمال الكنس « اليدوي» اليومي حيث تبدأ عمليات الكنس من الساعة الثالثة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، وبالنسبة لفترة الشتاء تبدأ من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وقسم القرار اوقات عمليات الكنس اليدوي في المناطق التجارية والجمعيات التعاونية والشواطئ على فترتين حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثالثة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً، فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وشدد المنفوحي في توجيهاته لرؤساء قطاعات شئون افرع المحافظات وشئون قطاع الخدمات ومديري أفرع البلديات بضرورة التنبيه على مديري إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بتكثيف متابعة تنفيذ عقود النظافة المبرمة مع شركات التنظيف التقييد بمواعيد ساعات العمل المحددة بعمال الكنس اليدوي، واخطار الشركات بالمواعيد المحددة لساعات العمل للكنس اليدوي والالتزام والتقيد بتنفيذها.

وطالب المسؤولين بعدم التهاون او التساهل في تطبيق الجزاءات والغرامات بحق شركات التنظيف غير الملتزمة بالمواعيد المحددة بالكنس اليدوي طبقا لاحكام العقود المبرمة والمنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات الخاصة بعدم الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي أو مناطق العمل (عامل- سائق). والزم القرار مديري النظافة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات برفع تقارير أسبوعية بنتائج التزام الشركات المتعاقدة مع البلدية بالمواعيد المحددة للكنس اليدوي لإدارة الخدمات البلدية بقطاع شؤون الخدمات لاعداد تقرير بشأنها ورفعه لمدير عام البلدية.

