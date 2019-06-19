وطن النهار

يشارك وفد من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في زيارة رسمية إلى هيئة التدقيق اليابانية لحضور اجتماع لجنة «الإنتوساي» المعنية ببناء القدرات واللجنة التوجيهية لتعاون الجهات المانحة مع الإنتوساي والذي سيعقد في مدينة طوكيو- اليابان خلال الفترة من 1- 3 يوليو المقبل.

ويضم وفد الديوان المشارك كلاً من مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس فوزية العنزي، وعضو أول بالمكتب الفني لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة إيمان الهويدي، ومدقق أول بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية شيخة الزواوي، ومدقق مساعد بإدارة الرقابة على الشركات دلال الجابري.

