وطن النهار

بعد نجاح الندوة الأولى، نظمت جمعية الرسالة الانسانية الوطنية امس الأول في مقرها الكائن بمنطقة القادسية، ندوة بعنوان «حريتي بيدهم» للكاتبة رقية ابراهيم الشيخ، والتي حضرها عدد كبير من الرجال والنساء، حيث سلطت الكاتبة الضوء على قضية اجتماعية مهمة حول مفهوم الحرية في المجتمع الكويتي، متناولة اهم الجوانب المرتبطة بالعنوان بما يشمل حريات الثقافة والرأي والفكر والمرأة والرجل، مؤكدة ان الكويت رائدة في مجال الحرية حيث انها اتاحت للجميع التعبير عن رأيه بغض النظر عن الوسيلة المتسخدمة طالما ان هذا التعبير لا يضر بالغير.

وتناولت الشيخ، موضوع اختلاف حرية المرأة في الوقت الحالي عما كان في السابق، مبينة ان المرأة الكويتية اصبح لها دور فعال في المجتمع حيث ان الكثير من النساء نلن طموحهن وحققن الكثير من الانجازات وتستطيع كل منهن الوصول الى هدفها، مبينة ان حرية المرأة حاليا مرتبطة بحرية الرجل، باعتبار ان المرأة لها مبادئ تسير عليها.

وأكدت ان الحرية من اهم القضايا التي تشغل المواطنين ولا يستطيع احد ان يسلب حرية الغير مالم تكن مخالفة للقوانين وتضر بالآخرين، موضحة ان الحرية تبدأ من العقل وايمان الفرد بها بشجاعة وثقة دون ان يحبس عقله في دائرة الخوف والقلق.

الى ذلك، اعربت الشيخ عن شكرها لمجلس ادارة جمعية الرسالة الانسانية الوطنية على دعمه الكبير في ابراز مواهب الشباب واتاحة الفرصة لها باقامة الندوة في اطار اهتمامها على تفعيل الانشطة المجتمعية المختلفة، ونشر مفهوم الحرية في الوسط المجتمعي».

