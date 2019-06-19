وطن النهار

القاهرة - «كونا»: أكدت رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان أهمية تعزيز دور الشباب العربي في مختلف المجالات وخاصة مجال ريادة الأعمال.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الجوعان لـ«كونا» على هامش أعمال (المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة) تحت شعار «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بالاستثمار في الشباب».

وابرزت دور القيادة السياسية في الكويت وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في رعاية الشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط المشروعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي وانما الجوانب الاخرى الثقافية والتربوية والاجتماعية. واكدت حرص معهد المرأة للتنمية والسلام على دعم الشباب وتشجيعهم منوهة بمشاركة لجنة الشباب بالمعهد في فعاليات وجلسات المنتدى لعرض تجاربهم وانجازاتهم وأبرز المعوقات التي تواجههم، مشيرة الى المشاركة الكويتية «الممتازة» في المنتدى على المستوى الحكومي والممثلة في (الهيئة العامة للشباب ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية).

وقالت الجوعان ان «الشباب يمثلون نسبة عالية من عدد السكان في الدول العربية وبالتالي هم المستقبل».

وختمت بالتأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وهو ماينعكس على الحالة السياسية خاصة وأن المنطقة العربية تمر بمرحلة صعبة وأحداثها متسارعة.

