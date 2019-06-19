وطن النهار

تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم الادارية د. مشاري الهاجري والعميد المساعد للشؤون الطلابية د. نايف الشمري والمدير الاداري للكلية فتحية الكندري. أقامت كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت حفل تكريم للطلبة المنتسبين ببرنامج رعاية الموهوبين التابع للكلية، وذلك يوم أمس الأول الاثنين في تمام الساعة 1:00 ظهرا في قاعة الدانة بمبنى عمادة الكلية في الحرم الجامعي- الشويخ، حيث اشاد كل من د. مشاري الهاجري والعميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الادارية د. نايف الشمري بالمواهب الطلابية المشاركة في برنامج رعاية الموهوبين بطاقاتهم الابداعية المتميزة، وجهودهم المبذولة لانجاح الفعاليات والأنشطة المنعقدة تحت مظلة كلية العلوم الادارية. وأشار الهاجري الى النجاحات التي حققها البرنامج من خلال مشاركات طلبة هذا البرنامج، المتبلورة بروح التنافس والمعززة لثقة الطالب في نفسه ليظهر داخل المجتمع الطلابي بأدائه العالي والمتميز في مجالات الفن والقيادة الاجتماعية وشتى أشكال التعبير.

