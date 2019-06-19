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الحمود كرَّمت الفائزين بمسابقة «فريحة الأحمد» لحفظ القرآن

عمار الحسيني
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الأربعاء 19 يونيو 2019

أكدت رئيسة جمعية فريحة الأحمد للأم المثالية والاسرة المتميزة الشيخة ريم راشد الحمود على ان القرآن الكريم منهج رباني يدفعنا لتبني مفاهيم راقية واحترام الآراء وقالت ان مسابقة حفظ القرآن قامت على هذا المبدأ دون تفريق بين افراد المجتمع فالكل شارك في المسابقة كويتي ومقيم وغير كويتي ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وكل من يعيش معنا في الكويت.
واضافت ان تبنت الشيخة فريحة الأحمد طيب الله ثراها تبنت هذه المسابقة للمساهمة في بناء مجتمع فاضل ومتماسك شعاره التسامح والمحبة مبينة المسابقة حققت اهدافها وذلك بربط المسلم والمسلمة بكتاب الله وشغل اوقاتهم بتلاوة القرآن لما فيه من القيم والسلوك والأخلاق الحميدة والتسامح وقواعد التعامل مع الآخرين البعد عن الانحرافات السلوكية.
ولفتت الحمود الى من اهداف المسابقة اعداد كوكبة تمثل الكويت في المسابقات الدولية في حفظ القرآن الكريم وقد فاز بعض ممن شارك معنا في الأعوام السابقة بجوائز ومراكز متقدمة في مسابقات محلية ودولية .
وختمت بقولها تهنئ جمعية فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة الفائزين بالمراكز المتقدمة والذين لم يحالفهم الفوز نتمنى لهم التوفيق في الأعوام القادمة، وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين وتوزيع الدروع التذكارية.


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