وطن النهار

في اطار التعاون الايجابي والبنّاء مع القطاع المصرفي في الكويت؛ قام وفد من بنك وربة بزيارة الى بنك الائتمان، استقبله خلالها نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف.

وضم الوفد كلا من: الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، ورئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات هيثم التركيت، ورئيس مجموعة التخطيط محمد الشريف، ونائب رئيس المجموعة المصرفية مساعد المزيد.

وقالت الناطق باسم بنك الائتمان حباري الخشتي: ان الجانبين عقدا اجتماعا مشتركا، حضره المدير العام صلاح المضف، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير الاداري مبارك الرشيدي، ونائب المدير العام لشؤون الائتمان عبير بوطيبان، ومديرة ادارة الرقابة عالية الراجحي، ورئيس قسم متابعة قرارات مجلس الوزراء ايلاف اشكناني، ومراقب ادارة مكتب المدير العام حباري الخشتي.

وأوضحت ان الجانبين تبادلا الحوار حول فرص وآفاق التعاون بينهما وسبل ووسائل تفعيله على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات ويحقق مصلحة المواطنين، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية والتطبيقات الذكية. وأضافت: ان المضف رحب بالوفد، كما اشاد بقدرات وكفاءة مع القطاع المصرفي الكويتي، مؤكدا استعداد «الائتمان» الدائم للتعاون وتبادل الخبرات.

