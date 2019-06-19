وطن النهار

استمراراً للحملات الأمنية الشاملة والموسعة التي تنفذها وزارة الداخلية لضبط المطلوبين والخارجين على القانون وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. خالد الجراح ومتابعة وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وتحت وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام الفريق الشيخ فيصل النواف يرافقه مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي العميد علي محمد المري ومدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة بالإنابة العميد عبدالله عيسى الرجيب نفذت مديريتا أمن العاصمة والأحمدي يوم امس حملة أمنية موسعة على مناطق المحافظتين أسفرت عن التدقيق على أوراق 900 شخص وبلغ عدد من أحيل إلى الإدارة العامة للإبعاد ومباحث شؤون الإقامة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والجهات المعنية الأخرى 232 مطلوباً.

بدأ رجال الامن الحملة بإغلاق محيط صناعية الأحمدي ومنطقتي بنيد القار وشرق الصناعية في اطار خطة تناولت جميع محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف ووجه الفريق النواف عناصر القوة بالانتشار في الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية لملاحقة المطلوبين على ذمة القضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم حيث تم ضبط 9 قضايا جنائية و12 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة و75 انتهاء إقامة و9 مطلوبين مدنياً و99 بدون إثبات و21 تغيباً و2 اشتباه بحالة غير طبيعية.

ومن جانبها تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن كل قطاعات الوزارة الميدانية مستمرة في حملاتها التفتيشية والأمنية في جميع محافظات البلاد لضبط الحالة الأمنية ومواجهة الخارجين على القانون وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين والتصدي لأي محاولات خارجة على القانون. وتدعو الإدارة المواطنين والمقيمين إلى دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وتشدد الإدارة على أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.

