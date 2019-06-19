وطن النهار

بعد أقل من 24 ساعة من قيام مواطنين احدهما في العقد الخامس والاخر في العقد الرابع بالاعتداء على رجل امن خلال ايقافهما في منطقة سعدالعبدالله وسرقة دورية الشرطة وهما بحالة تعاطٍ، تم ضبطهما في منطقة الرقة وهما بحالة تعاطٍ وبحوزتهما مواد مخدرة بالقرب من دورية الشرطة المسروقة. وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ «النهار» بأنه وخلال تجول احدى دوريات الامن في منطقة سعدالعبدالله ضمن الخطة الامنية للانتشار الامني وتطبيق خطة موسم الصيف تم الاشتباه بسيارة تسير بطريقة غريبة وبعد اجبار قائدها على التوقف نزل منها ومعه مرافعة وقاما بالاعتداء على رجل الامن ومن ثم باغت احدهما رجل الأمن وادار محرك الدورية ولاذ بها فيما لاذ الآخر بالسيارة وبعد ابلاغ رجال الامن وتعميم اوصاف الدورية تم رصدها في منطقة الرقة، فتم محاصرة موقعها وضبط المعتديين وهما مواطنان احدهما في العقد الخامس والاخر في العقد الرابع وهما بحالة تعاطٍ وبحوزتهما مواد مخدرة.

وخلال الاستعلام عنهما تبين بانهما من ارباب السوابق، فتمت احالتهما الى الجهات المختصة.

