loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إصابة 3 أشخاص بحريق اندلع في شقة بمنطقة الفروانية


أصيب 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مستشفى الفروانية اثر اندلاع حريق في شقة باحدى العمارات صباح أمس في منطقة الفروانية تمت السيطرة عليه.
وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الفروانية وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الفروانية وجليب الشيوخ والانقاذ الفني لموقع البلاغ. حيث تبين بان شقة بالدور العاشر باحدى العمارات اندلعت بها النار ووجود 3 أشخاص محشورين، فتم انقاذهم وتسليمهم الى الاسعاف حيث تعرضوا لاختناق نتيجة الادخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق ونقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفروانية، كما قام رجال الاطفاء بمحاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى الشقق
المجاورة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة