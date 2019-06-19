وطن النهار

أصيب 3 أشخاص باختناق وتم نقلهم بسيارات الاسعاف إلى مستشفى الفروانية اثر اندلاع حريق في شقة باحدى العمارات صباح أمس في منطقة الفروانية تمت السيطرة عليه.

وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الفروانية وعلى الفور توجه رجال اطفاء 3 مراكز وهي الفروانية وجليب الشيوخ والانقاذ الفني لموقع البلاغ. حيث تبين بان شقة بالدور العاشر باحدى العمارات اندلعت بها النار ووجود 3 أشخاص محشورين، فتم انقاذهم وتسليمهم الى الاسعاف حيث تعرضوا لاختناق نتيجة الادخنة الكثيفة الناتجة عن الحريق ونقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفروانية، كما قام رجال الاطفاء بمحاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى الشقق

المجاورة.

