وطن النهار

ضمن جهود قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42/2014 وتعديلاته، وبناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام وبإشراف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام الفريق الشيخ فيصل النواف الصباح نفذ قطاع الأمن العام ممثلا بإدارة شرطة البيئة ومديرية أمن الأحمدي حملة لإزالة التعديات على البيئة المنتشرة في مدينة صباح الأحمد البحرية مشروع (لؤلؤة الخيران) وذلك بمشاركة كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة وقد أسفرت عن حجز عدد 2 كرفان وإزالة 13 آخرين في المرحلة الثالثة في مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية.

كما قامت إدارة شرطة البيئة بحملة موسعة في مناطق التجمعات والشواطئ والحدائق العامة حيث تم رصد وتحرير عدد 25 مخالفة بيئية ما بين إلقاء قمامة والصيد في أماكن ممنوعة والإضرار بالبيئة البحرية والتربة لبعض من الرواد في بعض من المواقع المختلفة. وكانت المخالفات البيئية في الشواطئ وفق المادة 143 مكرر من قانون حماية البيئة 2014/42 وتعديلاته كالتالي:

1-رمي المخلفات وعدم وضعها في الأماكن المخصصة وعددها (17) مخالفة، وفق المادة 33 ولا تقل غرامتها عن 50 ديناراً ولا تزيد على 500 دينار.

2-الإضرار بالشواطئ والجزر وعددها (2) وفق المادة 143 مكرر ولا تقل غرامتها عن 250 ديناراً ولا تزيد عن 5.000 دينار.

3-والاضرار في جون الكويت مثل رمي المخلفات او الصيد وعددها (5) مخالفات وفق والمادة 108 وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1250 ديناراً ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

4-الإضرار بالتربة وفق المادة 40 مثل الحفر والإضرار بمكوناتها الطبيعية وتصل مخالفتها 250 ديناراً.

وفي نفس السياق نفذت إدارة شرطة البيئة بالتعاون مع بلدية الكويت حملة على شاطئ الشويخ أسفرت عن ضبط 3 مخالفين للمادة رقم 100 والتي تحظر صيد أو قتل أو إمساك أو إيذاء الكائنات الفطرية البرية والبحرية.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على استمرار هذه الحملات في جميع المحافظات لرصد أي مخالفات تؤثر على البيئة بشكل عام ومكوناتها الطبيعية والمحافظة على الحياة البيئية في الكويت وإزالة التعديات على شواطئ ومنتزهات الدولة وفق قانون حماية البيئة.2014/42 وتعديلاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

