آراء

على مر العصور والأزمان كانت البلدان وسلاطينها تتباهى بمكتباتها وبوفرة المراجع والمخطوطات والكتب القيمة لأنها كانت منارة العلم والعلماء وانشأت جيلاً نهض بالبلد مثلما كانت بغداد أيام الخلافة العباسية والاسكندرية أيام الفراعنة وروما ايام الامبراطورية الرومانية.. الخ.

وفي العصر الحديث الذي يعد عصر المعلومة والتقنية نجد مكتباتنا تئن من الجراح وتشتكي من الهجر وتغرق في الغبار، وهذا ما شاهدته بأم عيني بكل أسف.

واذكر ان نقاشاً دار بيني وبين طلبة دراسات عليا يشتكون من قلة المصادر وقدمها، وأحياناً عدم تواجدها أو تواجد مثل هذه العلوم «خاصة العلوم الدقيقة وليس العامة».

وتقريباً تجد بكل منطقة عند الجمعيات التعاونية مكتبة قديمة مصادرها قليلة والارفف مغبرة والاضاءة خافتة والأثاث متواضعاً وأمين مكتبة يندب حظه بأن تعين هنا. واكبر دليل على تخبط الجهات المسؤولة فان إدارة المكتبات العامة لا أحد يريدها.

فتارةً تجدها تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ثم تحولت لتتبع وزارة التربية ثم رجعت مرة أخرى للمجلس الوطني.. فمن المسؤول عن هذا التخبط؟ وهل هي علم جديد حتى لا تعرف بتصنيفها تحت أي قطاع حكومي؟ أم ليس لها أهمية في نظر المسؤولين بالحكومة؟

ومن سلبيات الوضع الحالي قلة المراجع والمصادر والدوريات وقدمها وعدم مواكبة العلوم الجديدة والتكنولوجيا. والحل يتم بإدخال الانترنت والكمبيوتر للجميع وعمل غرفة «للداتا شو» لمن يرغب بالاستفادة من المعلومة خاصة اذا كانوا مجموعة. وأيضا توافر تكنولوجيا الميكروفيلم لتصوير المراجع لانها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة للتخزين ويمكن البحث عن المعلومة ونقلها بسهولة.

وأيضاً كخدمة للتواصل مع زوار المكتبة يرجى من أمين المكتبة ارسال المعلومة لمن يرغب عن طريق «الايميل»، وأيضاً مساعدة من يرغب بحفظ المعلومة عن طريق التخزين بـ «الميموري كارد».

وعلى المسؤولين بالادارة الاشتراك بالدوريات والمراجع الالكترونية فهذه لغة العصر، ولا ننسى وهذا هو المهم تطوير أمناء المكتبات ليواكبوا العصر من خلال عمل دورات لهم في علوم الكمبيوتر واللغة الانكليزية ليتسنى لهم البحث عن المعلومة بكل سهولة و يسر.

ومن المهم عمل جرد سنوي، ليس للبحث عن الكتب المفقودة فقط، بل للبحث عن الكتب القديمة لنسفها وإزالتها من الرفوف لعدم حاجتها واستغلال مكانها لكتب جديدة.

وآخر السطر لدي اقتراح للتغلب على ضعف الميزانية وتوفيرها بأن تلغى المكتبات العامة الكثيرة والاكتفاء بواحدة بكل محافظة ولكن تكون كبيرة ومن عدة أدوار ومجهزة بما ذكرناه حتى تكون مكانا جميلا يشع منه نور العلم ويخرّج لنا أجيالا من العلماء. ودمتم بحفظ الله.

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نكشة

«لو كانت الادارة العربية جيدة.. لكانت السياسة العربية جيدة، والاقتصاد العربي جيداً، والاعلام العربي جيداً، والخدمة الحكومية جيدة»

(محمد بن راشد آل مكتوم)

