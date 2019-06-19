آراء

مما لاشك فيه أن ربط السياحة بالتنمية سيوفر مكاسب اقتصادية كبيرة. حيث أصبح النهوض بالسياحة ضرورة قصوى اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث إن أعداد زوار الكويت في نمو إذ قفز عدد الخليجيين الى ارقام كبيرة في الفترة الاخيرة، وهذا ما يؤكد أن الكويت تمثل في جزئية معينة وجهة سياحية في المنطقة. إلا أنها غير مستغلة بالشكل الكافي مقارنة بدول أخرى في المنطقة. حيث إن الاستثمار في القطاع السياحي يعتبر محدودا، إذ إن الكويت هي أقل بلد خليجي في تدفقات الاستثمار الخارجي إليها.

إن مطلب قيام كيان مستقل يُعنى بالسياحة قديم حيث إن الجميع يطالب به منذ ثمانينيات القرن الماضي، فمن دون هذا الكيان ستظل السياحة لا مفهوم لها، فمقومات كثيرة لو تم تجميعها في رؤية سياحية متكاملة لأصبحت فنادق الكويت طوال العام عامرة.

إن جوهر أزمة السياحة يكمن في عدم وجود إرادة أو رغبة جادة من الدولة لتنمية القطاع. إلا أن الهبوط السابق الذي حدث للنفط قد غير قليلاً المزاج الحكومي تجاه السياحة، لكنه حتى اليوم لا توجد خارطة طريق لتنمية حقيقية للسياحة على غرار بعض الدول الخليجية، حيث تستمر حالة الضبابية في مفهوم السياحة التي يمكن أن تدعمه الدولة وتروج له. هل هي سياحة ثقافية أم ترفيهية أم بحرية أم استشفائية أم سياحة رجال الأعمال، فليس هناك من توجه واضح لتعزيز القطاع. ونتمنى أن تكون هناك مبادرات جدية لإرشاد المهتمين بالقطاع لتوجه شامل وواضح يدعم السياحة مثل القطاعات الأخرى في الدولة.

إن بعض المختصين في مجالي السياحة والثقافة لم يشكلوا بعد هُوية سياحية واضحة للكويت نظراً لعدم التنسيق بين المؤسسات في قطاع السياحة، ناهيك عن عدم وجود رغبة حقيقية في تحويل الكويت إلى وجهة سياحية من دون اغفال محدودية تحول الفنادق من منتجعات سكنية إلى مؤسسات تسهم في دعم السياحة الثقافية عبر التعامل مع المؤسسات الثقافية لتقديم برامج ترفيهية واستكشافية للكويت وحضارتها. فيما ظلت الخدمة السياحية متركزة على زيارة مجمعات التسوق.

إن الزائر بقصد السياحة أو العمل أو الاستثمار أو الاستشفاء أو غيرها قد يغادر الكويت من دون أن يكتشف خصوصيتها وعراقة تاريخها ومن دون أن يصطحب منتوجات رمزية للكويت.

لذا على مسؤولي واصحاب القرار في كويتنا الحبيبة وضع السياحة في الكويت على سلم أولوياتهم للنهوض بالقطاع بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

