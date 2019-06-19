آراء

بعد أن كانت الكويت عروس الخليج بسبب نهضتها في جميع المجالات حيث عاشت تفوقا في التعليم والصحة والاقتصاد ومجال حقوق المرأة وكانت هي الاولى بين شقيقاتها الخليجيات وبعض الدول العربية في الكثير من الجوانب، إلا انها الآن اصبحت عجوز الخليج لما اصابها من عجز وترهل في كل المجالات التي تميزت بها سابقا حتى انها اصبحت الان عاجزة عن ان تعود على الاقل إلى ما كانت عليه قبل ثلاثين عاما بسبب فشل وسوء التخطيط والإدارة وبسبب اختيار الشخص غير المناسب على رأس كل وزارة، نحن الان في عصر التكنولوجيا الا ان بعض المسؤولين يعيشون في عصر السبعينيات حيث ان الدول من حولنا تتقدم ونحن نتأخر فحسب الاحصائيات الدولية والمنظمات نحن نحتل المراكز الاخيرة في جميع المجالات في الرياضة والسياحة والتعليم والصحة وحقوق الانسان والبطالة، الشوارع المتهالكة والفقر والاسكان والفساد الذي استشرى في جميع وزارات الدولة نحن غير قادرين على ان نحل اي مشكلة من هذه المشكلات حتى وان كانت هذه المشكلة غاية في البساطة نعقدها لاننا اضعنا الحلول بسبب اختيار الشخص غير المناسب لهذا المكان والملاحظ ان في كل تشكيل حكومي نجد نفس الاشخاص في هذه الجهة وعلى الرغم من فشلهم. فهناك اشخاص قادرون على ان يجعلوا من الكويت جنة وارجاعها الى عصرها الذهبي من اصحاب الشهادات الذين يعملون من اجلها وليس من اجل مصالحهم فهم قادرون على ان يعودوا بها الى المراتب الاولى في كل المجالات وان تكون كما كانت عروس الخليج حيث كانت قبلة الكل في دول الخليج والدول العربية، هؤلاء قادرون على ان يحاربوا الفساد والغلاء والبطالة والانتظار الطويل للسكن وتعديل الشوارع والنهوض بالتعليم من خلال وضع خطط حقيقية للنهوض بالتعليم وعلاج أمراض وزارة الصحة ويعملوا على حل مشكلة البدون.

المواطن الان في الكويت بدأ يعاني من الفقر في دولته حيث ظهرت حالات الفقر فهل انتبهت الدولة لهذه المشكلة وسألت نفسها منذ متى والكويتي يعيش في بلاده بفقر وعوز وغير قادر على تحمل ظروف المعيشة بسبب عدم زيادة الرواتب والقروض والاقساط وغيرها التي قهرت هذا المواطن حيث أصبح راتبه لا يكفي نصف الشهر بعد ان كان يعيش حياته بيسر وبحبوحة فبعض الكويتيين غير قادرين على شراء اي شيء ولا يقدرون على مؤونة البيت فلولا التموين قد يعيش هذا المواطن في مجاعة هذه هي الحقيقة التي نعيشها في اغنى بلدان العالم، انتبهوا يا مسؤولي الكويت لهذا البلد وللمواطنين واعيدوا النظر في بعض القرارات التي ترجع بالكويت كما كانت جميلة والكل يتمنى ان يزورها او يعمل بها.. ارجعوا عروس الخليج كما كانت بأبهى زينتها.

