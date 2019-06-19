آراء

لم تحظَ قضية باهتمام وجدل، وطالت فترة وجودها كمشكلة عصية على الحل، وتعددت الأطراف اللاعبة فيها، كما يحصل في القضية الفلسطينية أو لنقل «الصراع العربي الاسرائيلي»، رغم أن القضية في بدايتها لم تكن بتلك «العالمية» التي هي عليها اليوم، لكنها كنتيجة حاصلة صارت قضية فوق الكبرى، وصار كبار لاعبي العالم، يبحث عن دور له فيها، أو في الأقل منفعة يستفاد منها، لتدعيم موقفه في قضية أخرى، أو ابتزاز طرف فيها، وحتى من هم الأكثر تأثرا بالموضوع.. الفلسطينيون أنفسهم والعرب.

على هذا الأساس وبناء على ما رسمته أميركا لنفسها من دور كشرطي للعالم ظاهرا، والمدافع الأول عن وجود «اسرائيل» صارت هي اللاعب الأكبر في القضية، ومن دونها لا يحصل شيء في القضية الفلسطينية، ايجابيا كان أو سلبيا.

ونتيجة لتناوب عدة رؤساء أميركيين على القضية ومن كلا الحزبين الكبيرين، تباينت طريقة تعاطيهم مع القضية الفلسطينية، وكيفية «حلها».. رغم أن حلولهم وصفقاتهم لم تخرج عن اطار حماية اسرائيل وتمكينها وتحصينها بكل الطرق الممكنة.

ورغم ضخامة التسويق والتطبيل بل والتهويل الذي رافق فكرة ما يسمى بـ «صفقة القرن».. والتي لم يعرف أحد منها أي بند على وجه الدقة، الا بضعة بنود سربت هنا أو هناك، لا تعرف صحتها من عدمه.. فالمؤيدون لها صوروها كأنها الحل الأمثل والأفضل الذي أمكن تحقيقه وبما يأتي بالسلام والأمن لا للفلسطينيين وحدهم بل وحتى لدولة موزمبيق.. فيما الناقدون لها، يصورونها على أنها الخاتمة في سلسلة الحقوق المهدورة للشعب الفلسطيني، والكرامة العربية، ان كان تبقى منها شيء لم يهدر لحد الأن. قضية التفاوض بين اسرائيل والعرب، والاتفاقات التي حصلت، كأوسلو ووادي عربة وغيرها، وما سبقتها من قرارت لمجلس الأمن، حاولت وضع حلول تحقق ما يمكن نيله من حقوق للفلسطينيين.. لكن ما كان يحصل حقا هو انجاز بعض البنود الثانوية «للسلطات الفلسطينية» ويتحقق معها موقف اعلامي «تضخيمي» يحفظ لعرابي تلك الاتفاقات من العرب بقايا ماء وجههم المراق، وأما البنود النافعة «ان وجدت» في تلك الاتفاقات فتبقى معلقة غير قابلة للتنفيذ، لأنها تحتاج لاتفاقات جديدة حولها، فصرنا نحتاج لاتفاقات للتفاهم حول بنود اتفاقات سابقة، والأخيرة تحتاج لوسيط دولي أو أميركي، ليتوسط بين الطرفين، ليوقعا اتفاقا ثالثا ليفسر بنود اتفاق ثاني خاص بتفسير بنود الاتفاقية الأولى.. وهكذا.

بعد كل هذا.. ما الذي سيجعل صفقة القرن ستختلف عن سابقاتها، وهل ستحقق شيئا لم تحققه الأوليات؟ وهل حققت الأوليات شيئا أصلا؟

رغم أن كل تلك الاتفاقات ربما حققت مكاسب ثانوية للفلسطينيين، وحققت مكاسب أكبر لساستهم وقادتهم وأحزابهم ومنظماتهم، لكن المكسب الأكبر الذي حققته، هو اسفار بعض العرب واجهارهم، برغبتهم باقامة علاقة واضحة وبينة مع اسرائيل.. فبعد كل اتفاقية للسلام أو صفقة، تدخل دولة في ركب المتصالحين مع اسرائيل، والثمن المقابل دائما ما يكون بخسا أو أن ما يتحقق منه لا يساوي ربع ما تم الاتفاق عليه.. لكن المهرولون للتطبيع يزدادون ويتكاثرون تحت ظل تلك الاتفاقيات وبحجتها.

ومن المؤكد ان أميركا لا تريد حل أي قضية، وانما هي ترغب في التحكم بها، واستخدامها عند الحاجة «وضعها في البراد لحين الطلب» فصفقة القرن كانت حركة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، لا لايجاد حل للقضية الفلسطينية، وانما لازالة آخر ورقة توت يحاول بعض العرب الاحتفاظ بها، لاخفاء «توقهم» ليقيموا علاقة كاملة علنية مع اسرائيل، وخصوصا مع التوتر المزمن مع ايران، والذي زادته أميركا «اصطناعا» لغاية في نفس ترامب.. ولم يكذب العرب خبرا، فراح أغلبهم يؤيد صفقة القرن ويطبل لها، رغم أنهم لا يعرفون بنودها الحقيقية المعلنة، فكيف بهم وبنودها المخفية؟

ولاشك أن ورقة التوت، كانت تمثل عبئا كبيرا على بعض العرب، والفلسطينيون وحقوقهم أبعد ما يكون عن أن تستهدفهم الصفقة.. فكان الحل بهذه الصفقة، التي سيرتاح بعض العرب من خلالها، ويتخلصون من ورقة التوت المزعجة تلك.. وهذه لعبة ترامب- اسرائيل الكبرى.

