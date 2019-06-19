أول النهار

قال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي أمس ان الزيارة الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرسمية للعراق تأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير الهاشمي في تصريح أمس ان زيارة سمو الأمير تأتي استجابة للدعوة الموجهة لسموه من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأشار إلى أن زيارة سموه تعد استكمالا للزيارات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين وتأكيدا لروح التعاون والتفاهم عالي المستوى بين القيادتين العراقية والكويتية، مشيدا بمستوى تطور العلاقات الثنائية.