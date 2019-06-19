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الهاشمي: زيارة سمو الأمير تأكيد للتعاون الكويتي - العراقي

سميرة فريمش
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الأربعاء 19 يونيو 2019

قال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي أمس ان الزيارة الكريمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الرسمية للعراق تأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد السفير الهاشمي في تصريح أمس ان زيارة سمو الأمير تأتي استجابة للدعوة الموجهة لسموه من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وأشار إلى أن زيارة سموه تعد استكمالا للزيارات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين وتأكيدا لروح التعاون والتفاهم عالي المستوى بين القيادتين العراقية والكويتية، مشيدا بمستوى تطور العلاقات الثنائية.


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