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يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها إلى جمهورية العراق وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر ان يلتقي سمو أمير البلاد والذي سيرافقه وفد حكومي رفيع بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي حيث سيبحثون العلاقات الثنائية والعديد من الملفات الثنائية المشتركة وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله امس ان زيارة سمو امير البلاد للعراق تأتي في اطار العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين.

وأضاف الجارالله في تصريح لـكونا ان زيارة سموه تنطوي على ابعاد مهمة ودلالات حيوية، مؤكدا حرص سمو الامير على الاهتمام والرعاية للعلاقات الاخوية وسعي سموه لتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وأشار الى حرص سموه على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من اعمال ارهابية وجهود سموه الهادفة لاعادة الاعمار.

وأكد ان الزيارة ستمثل فرصة لبحث الوزراء مع نظرائهم في الجانب العراقي سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وحسم الملفات العالقة بينهما. وقال ان مما يضاعف اهمية الزيارة انها تأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة والتي تتمثل باستمرار التصعيد فيها الامر الذي يؤكد اهمية التنسيق والتشاور مع الاشقاء في العراق لتجاوز هذه الظروف وتمكين المنطقة من النأي بعيدا عن التوتر والصدام.

وأشار الى ان سمو امير البلاد سيرأس وفدا يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير المالية د. نايف الحجرف وزير النفط والكهرباء والماء د. خالد الفاضل ووزير التجارة خالد الروضان وكبار المسؤولين في الدولة.

من جانبه، قال السفير الكويتي لدى العراق سالم الزمانان ان الزيارة المرتقبة لسمو امير البلاد الى بغداد تاريخية وتأتي تتويجا للعلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأضاف في تصريح لـكونا امس ان زيارة سمو امير البلاد الى بغداد اليوم تندرج في اطار العلاقات الاخوية بين البلدين وتلبية لدعوة الاشقاء في الجمهورية العراقية.

واشار الى ان الزيارة تأتي كذلك ضمن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين وعملا نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات وتوطيدها بالمصالح المشتركة بينهما.

واوضح الزمانان ان الزيارة تأتي استكمالا لدور الكويت الداعم لاعادة اعمار العراق لاسيما وان البلدين سبق وان ترأسا معا المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق الذي اقيم في الكويت في فبراير من العام الماضي بمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد. واكد ان الكويت تؤمن بشكل راسخ باهمية ان تنعم جمهورية العراق بالامن والاستقرار.

من جهته قال سفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي ان الزيارة الكريمة لسمو أمير البلاد الرسمية للعراق تأتي في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الهاشمي في تصريح له أمس ان زيارة سمو الأمير تأتي استجابة للدعوة الموجهة لسموه من الرئيس العراقي برهم صالح ودولة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأشار إلى أن زيارة سموه تعد استكمالا للزيارات عالية المستوى بين البلدين الشقيقين وتأكيدا لروح التعاون والتفاهم عالي المستوى بين القيادتين العراقية والكويتية مشيدا بمستوى تطور العلاقات الثنائية.

وتعد الزيارة التي يقوم بها سمو أمير البلاد إلى العاصمة العراقية اليوم هي الثانية لسموه خلال توليه مقاليد الحكم إذ قام سموه في 29 مارس 2012 بترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.