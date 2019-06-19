الأولى

اكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي الحرص على تطوير التعليم العالي وفتح الفرص التعليمية امام الشباب، لاستكمال دراساتهم الجامعية، مشيرا الى السعي المتواصل لاقرار قانون الجامعات الحكومية باسرع وقت ممكن. وقال العازمي في تصريح صحافي عقب موافقة اللجنة التعليمية البرلمانية امس على قانون الجامعات الحكومية وادراجه في جدول اعمال مجلس الامة: ان القانون يأتي ترجمة للرغبة السامية في زيادة الفرص امام ابنائنا الطلبة، وتوفير فرص تعليم عالي مميزة لهم، من خلال التوسع في انشاء جامعات حكومية مواكبة لخطط التنمية الطموحة التي تسير عليها البلاد.

وقال العازمي ان مع اقرار القانون سيتم انشاء جامعة حكومية أخرى بعد انتقال كليات من جامعة الكويت الى مواقعها الجديدة، و تخصيص المواقع الحالية للتشغيل الفوري لجامعة حكومية أخرى، ما يوفر شوطا طويلا امام الجامعة الحكومية الجديدة كونها ستتخذ من مواقع قائمة فعليا لبدء عملها، لافتا ان سرعة انجاز القانون ستسهم في استغلال المباني الحالية للجامعة، بالشكل الامثل والمطلوب.

من جانب آخر، علمت النهار ان مكتب مجلس الأمة لا يزال يبحث مدى إمكانية عقد جلستين خاصتين الاثنين والخميس المقبلين من اجل إنجاز تشريعات تضاف إلى رصيد المجلس في دور انعقاده الحالي، وسط حيرة بأولوية القوانين تحت ضغوط نواب من اجل تقديم قوانين على أخرى الأمر الذي قد يسبب بعض الاصطفافات النيابية.

وفي غضون ذلك، تقدم عشرة نواب امس بطلب لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل، لمناقشة سياسة التوظيف وما اعتبروه ظلم وقع على المتقدمين لوظائف الفتوى والتشريع.

من ناحيته، تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون لصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة تتراوح بين 500 و700 دينار شهريا بحسب المؤهل التعليمي الحاصلة عليه.