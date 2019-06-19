الأولى

ووري الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الثرى فجر امس في القاهرة بحضور عائلته ومحاميه، وفي حين اكدت الحكومة المصرية ان مرسي توفي لاسباب طبيعية رافضة تسييس الحادثة عبر ما وصفتها بـحملة اكاذيب تتهمها بالتقصير في متابعة حالته الصحية فقد دعت الأمم المتحدة الى اجراء تحقيق مستقل..... (طالع ص 19).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس عن عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس الأسبق قوله انه تم دفن مرسي (67 عاما) بحضور اسرته في مدينة نصر في القاهرة بعد تأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر في مستشفى سجن طرة حيث نقل عقب وفاته اثناء حضوره احدى جلسات محاكمته.

وأخرجت الشرطة كل الصحافيين من المدافن ولم تسمح لهم بالتغطية او بالتقاط الصور بينما قال عبد المقصود ان عشرة من افراد عائلة مرسي هم زوجته وأشقاؤه الثلاثة وابنته وأبناؤه الأربعة اضافة الى اصدقاء مقربين شاركوا في الدفن.

وأعلن مصدر طبي مصري مسؤول، وفقا للتلفزيون المصري ان الرئيس الأسبق توفي اثر نوبة قلبية مفاجئة مشيرا الى انه تلقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك اي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل او خارج السجن وتابع مرسي كان يعاني ايضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ.

وفيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى فتح تحقيق فوري حيادي ومعمق وشفاف في الوفاة. فقد قالت هيومن رايتس ووتش انّ وفاة مرسي كانت متوقّعة تماماً بالنظر الى اخفاق الحكومة في تقديم الرعاية الطبية الملائمة له، لكن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التابعة لرئاسة الحكومة ردت على الفور رافضة ادعاءات هيومن رايتس وقالت انها تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب وووصفت الهيئة ما خلصت اليه المنظمة بأنه استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية.

وامس قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة روبرت كولفيل ان أي وفاة مفاجئة اثناء الاعتقال يجب ان يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة.