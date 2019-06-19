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أعلن محامي شركة دار الاستثمار قتيبة السعيد عن صدور حكم أول درجة بافلاس شركة دار الاستثمار بعد رفع دعوى من قبل 6 دائنين للشركة.

ولفت السعيد رداً على سؤال النهار حول الحكم إلى أن الدعوى استندت على اقرار الدين خلال خطة إعادة الهيكلة ومع توقف شركة الدار عن الدفع، أصبح لهم الحق في رفع دعوى تقضي بافلاس الشركة. واستدرك بالقول أن إقرار الدين زال بإقرار خطة إعادة الهيكلة وسيتم استئناف الحكم ووقف تنفيذه بالشق المستعجل. جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومكاتب استشارية تقوم ومنذ فترة بصياغة قانون جديد للإعسار يراعي متطلبات واحتياجات بيئة الأعمال محلياً وتواكب أحدث ما تم التوصل في هذا الموضوع عالمياً.