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ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد امس اجتماعا للمجلس بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل. وقالت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي: إن الاجتماع تناول أهداف التخصيص المتمثلة في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الخدمات وتوفير فرص استثمارية جذابة للمواطنين وغيرها من الأهداف، مشيرة إلى أن التقرير اقترح تخصيص بعض المؤسسات والأنشطة، إضافة إلى تنشيط قطاع التعليم العالي. وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش كذلك الموقف التنفيذي لعدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجان الدائمة كاستراتيجية الصحة والتعليم وإصلاح وتطوير الإدارة الحكومية. واضاف: وناقش الاجتماع تقارير اللجان الدائمة ومن بينها تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بشأن مشروع التخصيص العام والخطة التنفيذية له وهيكلة المالية العامة للدولة مبينة أن هذا يندرج ضمن إطار رؤية الكويت 2035.