علم ومعرفة

على مدى 23 عامًا توليت فيها وزارة الثقافة المصرية خضت الكثير من المعارك لكن تظل قضية ومعركة الحجاب أقسى المعارك في حياتي وتألمت فيها كثيرا فهناك نواب من مجلس الشعب وأعضاء في الحزب الوطني تبارزوا في التنظير القبيح على حساب سمعتي.. وهناك من بالغ في التنظير بشكل فج وتعرضت لمزايدات على إسلامي.

بهذه الكلمات استهل الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق الندوة التي عقدت بالقاهرة مؤخرا لمناقشة كتاب فاروق حسني يتذكر زمن من الثقافة الصادر عن دار نهضة مصر.. وهو عبارة عن حوارات أجرتها معه الكاتبة الصحفية انتصار دردير وتم خلالها إلقاء الضوء بشكل ساطع على تجربته الثرية للغاية في خدمة الثقافة المصرية عندما استمر وزيرا لها على مدى 23 عاماً. وأعرب حسني عن سعادته بمناقشة كتابه الذي يهدف إلى حفظ وتسجيل كل ما كان قائماً وقت أن كنت وزيرا للثقافة فهو للتذكر لان الكثير من الأشياء تتعرض للمحو والنسيان. وأضاف العمل بالثقافة له شق عنيف مليء بالمواجهات ووجهات النظر المختلفة مشيرا إلى انه رفض كتابة سيرته الذاتية لكن هذا الكتاب يعتمد على أسلوب المحاورة بشكل جيد وخرج مليئاً بالتفاصيل حتى بعيدا عن كلماتي وواصل عندما أصبحت وزيراً للثقافة أبلغتني د. رتيبة الحفني رئيس دار الأوبرا آنذاك عن تسريح اوركسترا القاهرة السيمفوني بسبب احتياجها إلى 300 ألف جنيه فذهبت للدكتور عاكف صدقي رئيس الوزراء وطلبت منه المبلغ الذي كان ضخماً وقتها وبالتفاوض مع وزارة المالية تم الحصول على المبلغ وفرحت به جداً ولكن سألت نفسي أن أزمة الاوركسترا أزمة واحدة ولكن أمامي مئات الأزمات لابد من العمل على حلها بعيداً عن ميزانية الدولة فقررت إنشاء صندوق التنمية الثقافية لاستثمار آليات وزارة الثقافة دون الاحتياج لأحد وكنت اخذ 10% من كل قطاع من قطاعات الوزارة الـ18 لتنفيذ المشروعات فأنشأت 42متحفاً و150 مكتبة في القرى والنجوع

وأكد حسني انه منذ توليه مسؤولية الثقافة كان في رهان مع الزمن وانه نفذ العديد من المشروعات الضخمة التي يتذكرها التاريخ ورغم ذلك كان يتعرض للهجوم الحاد والدائم متذكراً كلمة للكاتب الصحافي عبدالله السناوي الذي قال له: أنت تجمل وجه النظام عشان كده احنا ضدك لكن في الحقيقة أنا لم تكن مهمتي أبدا تجميل وجه النظام وكنت اعمل للوطن ولم التفت إلى هذا الكلام مضيفاً أنه لم يجمل وجه احد ولكنه كان يعمل وفق نظام دولة وخلال فترته في الوزارة قدم ما قدم للوطن لأنه هو من يبقى والجميع يرحل إلى زوال.

وعن أزمة حريق مسرح بني سويف الذي راح ضحيته عدد من الفنانين والنقاد وإصراره على الاستقالة وقتها قال: الحريق لم يكن في قصر الثقافة كما أشيع وتردد وقتها بل كان في غرفة صغيرة خارج القصر وعندما ذهبت إلى هناك وشاهدت ما حدث شعرت بحالة من الحزن الشديد وأدنت من حضروا من النقاد لعدم منعهم إقامة العرض الفني في وجود أكثر من 120 شمعة مشتعلة ومواد قابلة للاشتعال تحيط بها فهم من دخلوا المحرقة بأنفسهم ولم يكن أمامي وقتها حل للراحة النفسية من حالة الحزن التي شعرت بها على الأصدقاء الذين رحلوا في الحريق سوى الاستقالة.. لكن الرئيس مبارك وقتها تواصل معي وقال لي: ليس لك ذنب فهناك مسؤولون عن المسرح وهناك المحافظ هما المسؤولان.

وحول رؤيته لتعامل الدولة ودرجة اهتمامها بالثقافة في الوقت الحالي قال الوزير الأسبق: الدولة خرجت من فترة عصيبة ولها أولوياتها رغم أنني أرى أن الثقافة من الأولويات وارى أن انشغال الدولة بالمشروعات الاقتصادية اضعف واثر على العمل الثقافي لكن زيارة الرئيس السيسي للمتحف الكبير وافتتاحه معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر حدثاً كبيراً جدا ويشير إلى اهتمامه بالثقافة وأنها ضمن أولوياته واهتماماته. وعن الأحلام التي لم يتمكن من تنفيذها من مشروعات ثقافية خلال تواجده بالوزارة قال كان عندي حلم لم ينفذ ولم يتحقق وارجو ان يهتم به الرئيس السيسي.. وهو تطوير منطقة باب العزب فهو مشروع حي كامل وهذه منطقة رائعة ويمكن أن يقام فيها الكثير من المشروعات الثقافية وتم عمل تصور لها ويحتاج فقط إلى التنفيذ.

