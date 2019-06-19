علم ومعرفة

ضمن سلسلة كتاب اليوم التي تصدرها دار أخبار اليوم بالقاهرة صدر أخيراً كتاب حكام مصر والسينما للكاتب والناقد والمؤرخ محمود قاسم.. في هذا الكتاب يقدم قاسم علاقة السينما بالحكام على مر العصور بدءًا من صلاح الدين الأيوبي مروراً بالحقبة الملكية وحتى عصر مبارك.. وكيف قدمت السينما صورة الحاكم من خلالها.. فقد لعبت السينما دوراً مهماً في التعامل مع الحكام وتباينت الرؤى من عصر لآخر حسب علاقة الفنان بالحاكم سواءً وهو على قيد الحياة أو بعد رحيله . فلم يكن السينمائي مؤرخاً صادقاً في تقديمه لصورة الحاكم بل قدم رؤيته الخاصة التي أعطت الفرصة للمؤرخين- كما يقول قاسم في كتابه- أن ينتقدوها ويخرجوا الأخطاء التاريخية من حشاياها .. كما يحتوي الكتاب على العديد من الفصول التي قدمت صوراً مختلفة ومتباينة لحكام مصر كسير ذاتية لهم من خلال أحداث ومواقف وقعت أثناء فترة حكمهم ومن أهم هذه الفصول حكام مصر في أفلام يوسف شاهين- الناصر صلاح الدين- أسرة محمد علي- صورة عبدالناصر- أنور السادات- حسني مبارك .

ويشير الكتاب إلى انه وعلى مدار عمر السينما الذي تجاوز الـ100عام تناولت الأفلام حكام مصر بصور كثيرة، أغلبها خضع للتوجه السياسي والرؤية الأيدلوجية لصناعها المؤلف والمنتج والمخرج، وأيضا للظرف التاريخي، الذي قدمت فيه هذه الأفلام.. وفي نفس الوقت كان هناك من الرؤساء من تابع السينما واستخدمها.. وهناك من أحبته السينما، وبعضهم تعاملت معه السينما باعتباره شخصية ثرية أساسية ومحورية في مجرى الأحداث.. وفي كل الأحوال نظر المصريون إلى حكامهم من خلال مرآة السينما.. فكيف كانت تلك النظرة؟ هو بالطبع سؤال مهم يجيب عنه الكتاب عبر صفحاته وفصوله.

ويقول الكاتب علاء عبد الهادي رئيس تحرير كتاب اليوم في تقديمه للكتاب: إذا سألت أحد العوام: هل تعرف من هو الناصر صلاح الدين؟ ستجده يجيب على الفور وبدون تردد : طبعًا أعرفه إنه الفيلم والشخصية التي جسدها الفنان الراحل أحمد مظهر في فيلم الناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين..

ويضيف عبدالهادي: إلى هذه الدرجة شكلنا كل معلوماتنا عن الحروب الصليبية، لاسترداد بيت المقدس، وعن ريتشارد قلب الأسد، وعن عيسى العوام هذا المسيحي العربي الذي أبى أن يقف مع أبناء ديانته ضد أبناء جلدته من العرب من هذا الفيلم.. وإلى حد رفضنا القاطع والبات حتى لبعض الباحثين وأساتذة التاريخ الذين يريدون أن يقولوا لنا كلامًا آخر عن شخصية صلاح الدين الداهية الذي استرد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، واتسم بالحكمة والعدل، والتسامح حتى مع أعدائه .

ويواصل : لاشك أن دور السينما خطير ، وتمثل آلة ضخمة تستطيع أن تشيطن بها من تريد أو أن تمجد من تريد، ليس بالضرورة في كلتا الحالتين أن يكون الأمر مستندًا إلى حقائق !! والدليل على ذلك- وعلى سبيل المثال- أننا بنينا كل معلوماتنا ، ونظرتنا عن الفترة الملكية في مصر من خلال مجموعة من الأفلام، وبغض النظر عن الحقيقة فيها، مثل رد قلبي الذي رأينا من خلاله كيف كانت الحياة في البلاط الملكي مليئة بالدسائس التي كانت تحاك والصراع السياسي الذي انتهى بثورة يوليو 1952.

ومع الفترة الناصرية أُطلق العنان لصناع السينما المصرية لتشويه الفترة الملكية، وتصوير حكام مصر من أبناء وأحفاد محمد علي باشا وكأنهم رجال لا يعنيهم شيء في الدنيا سوى الجري وراء ملذاتهم وشهواتهم، ولم نجد فيلمًا واحدًا يذكر هؤلاء بخير اللهم إلا اسكتش يتيم لأسمهان في فيلم غرام وانتقام واختفى بعد ذلك هذا الاسكتش بقدرة قادر من كل نسخ الفيلم.. وما رأيناه في رد قلبي رأيناه معززًا وببعد إنساني أكثر دراميًا وتأثيرًا في فيلم في بيتنا رجل.

ويختتم عبدالهادي مقدمته للكتاب قائلاً: الأمر في غاية الأهمية، عندما ندرك خطورة دور السينما في تشكيل الوعي القومي لدى الناس، وفي توجيههم في اتجاه بعينه.. نظرة بسيطة تحليلية تقارن فيها بين أفلام ما قبل ثورة 23يوليو وأفلام ما بعدها تعطيك الإجابة عن أهمية هذا الدور الذي لعبته السينما في تشكيل هوى الناس وصناعة ذائقة جمهورها..

يمتعنا المؤرخ والناقد الفني الكبير محمود قاسم في هذا العدد المهم بالحديث عن حكام مصر وزعمائها والسينما.

