علم ومعرفة

انه حقاً نص روائي جديد بالتأمل بالتأكيد ستطوف هذه العبارة بعقل ووجدان القارئ عندما ينتهي من رواية الكاتب عزت القمحاوي ما رآه سامي يعقوب الصادرة أخيراً بالقاهرة عن الدار المصرية اللبنانية. وتدور أحداثها في زمن قصير للغاية ففي صباح يوم خريفي يستيقظ بطلها الشاب الثلاثيني ابن حي جاردن سيتي بوسط القاهرة سعيداً لأنه سيحتفل بعيد ميلاد حبيبته الأرملة الشابة معتبراً أن هذا سيكون العيد ميلاد الأجمل وبينما يدور حول عمارتها ينتظر مكالمتها حتى يصعد متسللاً إلى شقتها يقع في غواية مبنى جميل يتزاوج في فنائه زوج من القطط فيخرج تليفونه النقال ليصور المشهد لحبيبته لكن هذه الصور ستجلب له المشاكل وتجعله يعود إلى شقته ويغلق على نفسه الباب متوجساً حتى من تليفونه فلا يستطيع أن يجيب على رنين الباب لاتصالات حبيبته فريدة.

قبل أن يجلب القطان الخوف إلى قلب سامي كان يعيش مثل عرض فني قابل للتكرار فمنذ طفولته وهو يرى الأحداث قبل أن تحدث وقد رأى في أعوامه الثلاثين الكثير ومع ذلك ظل محافظاً على صفائه داخل شرنقة عزلته عن البشر لكنه يعيش قريباً من الطبيعة يعرف الفراشات والطيور ويروض بقوة نظراته السحرية كلاب الشوارع.

