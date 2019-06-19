آخر النهار

يستعد محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان «جرش» للثقافة والفنون في الدورة الرابعة والثلاثين، التي تقام في الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، وذلك بعد غياب 17 عاماً عن المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك أيضًا في المهرجان عدد كبير من نجوم الغناء إلى جانب منير، أبرزهم الفنانة التونسية صوفيا صادق، محمد عساف، ديانا كرزون، مارسيل خليفة، بالإضافة لبعض الفرق الغنائية من بلاد عربية مختلفة، منهم، فرقة «نادي الجيل» من الأردن، فرقة «شيوخ سلاطين الطرب» من سورية، وفرقة «أوبرا الإسكندرية» من مصر.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان هذا العام سوف تقام على جميع مسارح جرش، ولن تقتصر على المسرح الشمالي والجنوبي كما كان يحدث كل عام، تحت إشرف مدير المهرجان أيمن سماوي.

