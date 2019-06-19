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أحلام و«تشرق الشمس وتغيب»


أعلنت الفنانة أحلام عن التحضيرات لعمل جديد حيث ستغني للمرة الأولى من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد وتوزيع المايسترو وليد فايد وستكون بعنوان «تشرق الشمس وتغيب». ونشرت أحلام مقطع فيديو يظهر الفرقة الموسيقية وهي تعزف مطلع الأغنية المنتظرة والتي يبدو انها طربية بامتياز، وعلقت عليه: «عندما تكون الأعمال للتاريخ يكون اسم عبدالرحمن بن مساعد مصاحباً لهذه الأعمال فشكراً له على هذه الثقة الكبيرة وأكون تشرفت أن أكون أول مطربة خليجية تُغني من كلماته وأضخم الاعمال في البومي توزيع مايستروا العرب وليد فايد انتظرونا».


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