آخر النهار

أكد المنتج المخرج عبدالله بوشهري أن ثقة قيادات وزارة الاعلام وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري وراء نجاح تجربته الانتاجية التي تمثلت هذا العام من خلال مسلسلي «الديرفة» و«إفراج مشروط».

وقال المنتج عبدالله بوشهري في تصريح خاص اثر لقائه بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بأنه يثمن الدعم والاهتمام البالغ الذي يوليه وزير الاعلام بالشباب في مختلف مجالات الحرفتين الفنية والاعلامية . والذي تمثل بتوجيهاته لدعم المشاريع الفنية المتميزة ومن بينها مجموعة الاعمال الدرامية التلفزيونية والتي شكلت نقلة في مسيرة صناعة الدراما على المستويين المحلي والخليجي .

وأشار بوشهري الى ان النجاح الذي حققته مسلسلات «الديرفة» و«إفراج مشروط» هو حصاد لتلك الثقة أولا وايضا الدعم المتميز من قيادات الاعلام متمثلا بوزير الاعلام وأيضا وكيلة الوزارة منيرة الهويدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي والوكيل المساعد لقطاع المطبوعات والنشر والرقابة محمد العواش والوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية غالب العصيمي وأعضاء لجنتي المنتج المنفذ والشراء المميز. بالاضافة الى روح الفريق الواحد التي تحرك بها عناصر العملين من اجيال الفنانين والفنيين الذين تم التعاون معهم والذين قدموا خلاصة تجربتهم في هذه الاعمال التي تحقق اليوم المزيد من الانتشار وتؤسس لمرحلة انتاجية اضافية في رصيد الدراما الكويتية .

من جانبه قال المخرج مناف عبدال مخرج المسلسل التراثي «الديرفة»:

لا يمكن وصف سعادتي بلقاء وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الذي بارك جهودنا ودعانا الى المزيد من العمل من أجل خدمة الفن الكويتي وتقديم نتاجات تليق باسم الكويت على جميع الاصعدة والمجالات. كما اثمن دعم قيادات وزارة الإعلام وايضا أجهزة الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية التي أشادت بالعمل ولم تبخل علينا بالملاحظات الايجابية والنقد الفني المتميز .

وفي ختام تصريحه قال المنتج المخرج عبدالله بوشهري :

- تجري التحضيرات حاليا من أجل بدء عدد من المشاريع الفنية الجديدة وفي مقدمتها عمل درامي جديد بالتعاون مع المخرج مناف عبدال وآخر مع المخرج عيسى ذياب وستكون هذه الأعمال استكمالا للموسم الحالي. كما يتم في الحين ذاته التحضير لاعمال رمضان 2020 حيث سيتم الشروع بها قبل نهاية العام الحالي .

