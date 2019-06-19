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جمال سليمان يستعد لتصوير «أفراح إبليس3»


يستعد الممثل السوري جمال سليمان لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «أفراح إبليس»، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر أغسطس المقبل.
ويشار إلى أن العمل حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسمين الاولين، ويشارك في بطولته أيضاً إلى جانب سليمان الممثلون محمود عبدالمغني، وصابرين، ومنة فضالي، وأحمد صفوت، ومحمد الصاوي، وحمدي الوزير، وعبد الله مشرف، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وماجد الشريف، وهنادي هاني مهنى، وآية سماحة، ومن تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.


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