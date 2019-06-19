آخر النهار

ميزانية الفرق المسرحية الأهلية الاربع، هي «16» ألف دينار سنوياً.. نعم «16» ألف دينار سنويا، بما فيها مصاريف السكن والسكرتارية والخدمات والصيانة وغيرها.

هل يعقل، في بلد مثل الكويت، حيث الرخاء واالاهتمام والدعم للثقافة والفنون، لا تتجاوز ميزانية كل فرقة من الفرق «16» ألف دينار، بالكاد تغطي احتياجاتها الإدارية والتشغيلية.. فماذا عن المسرح وعروضه؟

وفي المقابل، هناك كم من الإنجازات «المحجلة» التي رسخت اسم الكويت والمسرح في الكويت وأهم وأبرز المهرجانات المسرحية على المستويات المحلية والخليجية والعربية.

وفي هذا الإطار، نشير الى جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في مهرجان المسرح العربي التي حققتها فرقة المسرح الكويتي عن مسرحية «صدى الصمت» للمخرج فيصل العميري، وهو بلا أدنى شك إنجاز حري بكل مفردات التقدير والدعم والرعاية، مشيرين إلى أن هذه التجربة لم يكن أن تتحقق بمواصفات الدعم المادي الضيق الذي تحظى به الفرق الأهلية، بل هو دعم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي والتي تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار «30» ألف دينار لإنتاج العمل المسرحي الواحد.

ما أحوجنا الى مزيد من التشريعات والدعم والإسناد المادي لقطاع المسرح والفرق المسرحية الأهلية، حتى لا تتحول تلك الفرق إلى مقار مفرغة من المبدعين والإبداع.

وعلى المحبة نلتقي

