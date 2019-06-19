آخر النهار

خرج الزعيم عادل إمام، عن صمته وكشف عن سبب خروجه من السباق الرمضاني الماضي، مؤكدًا أن خروجه ليس كارثة كبرى كما ردد البعض.

وأشار الزعيم في تصريحات لموقع «اندبندنت» عربية، أن الحديث حول وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد إشاعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج المسلسل من المنافسة هو ضيق الوقت، وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، مشددًا على أنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكلٍ جيد؛ لأن العجلة ستُؤثر على جودة العمل.

وأعرب الزعيم عادل إمام، عن غضبه الشديد من الإشاعات التي ترددت عن تدهور صحته، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، وتوجه بالشكر إلى جمهوره.

