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عبر الفنان الشاب عبدالله عبد الرضا، حفيد النجم الراحل عبدالحسين عبد الرضا، عن سعادته الغامرة بمناسبة تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما أكد في تصريح خاص لـ النهار بأن معلمه الأول سيبقى جده عبدالحسين عبد الرضا كما وصف العمل مع النجمة شجون بأنه يمثل حالة فنية مقرونة بالمتعة والتجديد.

وفي بداية حواره مع النهار قال الفنان عبدالله عبدالرضا:

- قبل كل شيء بودي أن اقول الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضل الله تم تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج ، حيث سأتفرغ كلياً للعمل والنشاط الفني، مخرجاً وممثلاً ومنتجاً.. والله الموفق، وأنا أثمّن دعم ورعاية أساتذتي في المعهد وأيضا زملائي على مدى السنوات الأربع الماضية.

أستطيع التأكيد بأن جدي الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا سيظل دائما هو معلمي الأول الذي تعلمت منه صناعة الفرح.. وقبل كل ذلك الالتزام والدقة.. وسيكون هاجسي الأول نهجه الفني، لتقديم صرخة فنية عالية تليق باسم جدي الذي أحمله.

وينتقل الفنان عبدالله عبد الرضا للحديث عن تجربته الأخيرة مع مسرحية I Wish:

- سعيد بالنجاح الذي تحصده هذه الأيام مسرحية الأطفال الاستعراضية I Wish، التي انطلقت عروضها اعتباراً من اول أيام عيد الفطر المبارك، من بطولة النجمة المتميزة شجون، وأستطيع القول بان العمل مع شجون يمثل حالة فنية مقرونة بالمتعة والتجديد وأيضا تمثل التحدي للكينونة بمستوى الحالة الإبداعية التي تقدمها، حيث تقرن كل ذلك بالالتزام والدقة الاحترافية الفنية.

ويستطرد: ضمن فريق المسرحية هناك بثينة الرئيسي وغدير السبتي وديمة أحمد وغيرهن.. هذا وستتواصل عروضنا خلال الفترة المقبلة، وهناك تحضيرات لجولة خليجية مع فريق مسرحية I Wish تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا عدداً آخر من دول المنطقة.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية يقول:

- أنجزت مسلسل ماذا لو؟ كممثل ومنتج، وسعيد بما تحقق من إنجاز، وحاليا أدرس عدداً من المشاريع الفنية في هذا الجانب، وأيضا كمنتج وممثل، ولكن من السابق لأوانه الإشارة الى تلك الأعمال الجديدة.

ويؤكد: أكثر ما يشغلني في هذه المرحلة، هو تقديم نتاجات فنية مسرحية أو درامية تلفزيونية تعبر عن جيلي، فما أحوجنا أن تكون اعمالنا معبرة عن جيلنا بكل طموحاته وأهدافه.. لا أسعى لأن أقلد أي تجربة، أو أنسخ أي تجربة، إنما أسعى الى أعمال فنية تعبر عن جيل ومرحلة وقضايا.. وهذا هو الجانب الأهم فى المشاريع التي أحضر لتقديمها.

وفي المحطة الأخيرة ، قال الفنان عبدالله عبدالرضا:

أثمن دعمكم.. ومتابعتكم.. واهتمامكم.. والله الموفق.

