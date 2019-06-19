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أعلنت المغنية الأميرريكية سيلينا غوميز، أنها حذفت تطبيق «إنستغرام» من هاتفها، على الرغم من امتلاكها 152 مليون متابع على حسابها الشخصي.

وقبل حذفها التطبيق في المركز الثالث للمشاهير الذين يمتلكون أكبر عدد من المتابعين بعد كريستيانو رونالدو وأريانا جراند، وجاء تصريحها خلال برنامج «Live with Kelly and Ryan»، وكشفت عن السبب قائلة: «إنه يصيبني بالاكتئاب».

وأضافت «غوميز»، أنها شعرت باكتئاب حاد بعد مكوثها لساعات طويلة، وهي تتابع التعليقات والأخبار عبر حسابها على «إنستغرام» فقررت حذفه على الفور، وحذرت متابعيها من إدمان السوشيال ميديا بشكل عام.

الجدير بالذكر أن «غوميز»، وجهت كلماتها للمراهقين خلال عرض فيلمها «الموتى لا يموتون» في مهرجان كان السينمائي، ونصحتهم بضرورة الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لما تتركه من آثار جانبية سيئة على مدمنيها.

