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يارا تطرح فيديو كليب «شو بدّو»


كشفت المطربة يارا عن موعد طرح أحدث أغانيها والتي تحمل اسم شو بدّو، على طريقة الفيديو كليب، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام.
فكتبت يارا عبر حسابها: باقي يومين على طرح أغنية وكليب شو بدّو يلّا اشتركوا هلّق في قناتي الرّسميّه على اليوتوب.. لتكونوا أوّل مين يشوف الكليب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة، توزيع عمر صباغ. يذكر أن آخر أعمال يارا أغنية مليت، التي قدمتها مع الفنان الجزائري دوزي، من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل، ألحان دي جي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي، وتوزيع دي جي يوسف.


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