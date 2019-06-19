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واشنطن- أ. ف. ب: يطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة اعادة انتخابه من فلوريدا امام حشد كبير من اوفى انصاره لكن الاستطلاعات الأولية تشير الى ان الأمور غير مضمونة بالنسبة للملياردير الجمهوري الذي دشن الحملة بتأكيد ن الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل عملية طرد ملايين المهاجرين الذين وصلوا الى البلاد بطريقة غير قانونية، بعد ساعات على اعلان واشنطن انها ستعلق المساعدات لدول اميركا الوسطى ما لم تتخذ اجراءات لمنع تدفقهم.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة ابعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا الى الولايات المتحدة بطريقة سرية. وأضاف سيتم طردهم بسرعة فور وصولهم. وأوضح ترامب ان غواتيمالا مستعدة لتوقيع اتفاق يلزم المهاجرين الذين يدخلون اراضيها بتقديم طلب اللجوء على ارضها بدلا من الولايات المتحدة. وتواجه الولايات المتحدة تدفقا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة اخرى في اميركا الوسطى تشهد اعمال عنف مرتبطة بعصابات. وتحدث ترامب عن غزو للمهاجرين، مؤكدا ان مسألة الهجرة غير القانونية من اولويات ادارته.

وكانت واشنطن اعلنت انها لن تقدم اي مساعدات اضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما لم تتخذ دول المثلث الشمالي هذه اجراءات ملموسة لمنع المهاجرين السريين من التوجه الى الولايات المتحدة. وعلقت ادارة ترامب في مارس المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة اياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين وانتقد السناتور الديموقراطي بوب مينينديز قرار الخارجية الأميركية، معتبرا انه خطوة غير مسؤولة من شأنها الحد من قدرة امتنا على المساعدة في مواجهة التحديات التي تجبر الناس على الفرار الى الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه تبنت ولاية نيويورك قانونا يسمح للمهاجرين السريين بالحصول على رخص سوق، في اجراء مثير للجدل يهدف الى التصدي لسياسة ترامب حول الهجرة. وقال السيناتور الديموقراطي لويس سيبولفيدا في بيان ان هذا القانون لن يؤمن وسيلة قانونية للحصول على رخص سوق للمهاجرين السريين فقط، بل سيكون له تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي وأمن الطرق، وسيسمح بالمحافظة على تلاحم العائلات.

الى ذلك قال منظمو حفل اطلاق حملة اعادة انتخاب ترامب في 2020 ان بطاقات الدخول الى المدرج الذي يتسع لعشرين الف شخص في اورلاندو قد نفدت، فيما من المتوقع ان يحتشد عدد اكبر في الخارج لحضور الفعالية على شاشات عملاقة. وغرد ترامب يبدو ان ارقاما قياسية ستسجل. وبعد اكثر من سنتين مليئتين بالأحداث في البيت الأبيض، فان امبراطور العقارات يراهن على ان الاقتصاد القوي ووعده بالدفاع عن العمال المنسيين سيقنع الناخبين بمنحه ولاية ثانية. لكن استطلاعات واسعة تضع ترامب خلف المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي يركز حملته على وعد باعادة البلاد الى ما يصفه ايام باراك اوباما الأكثر هدوءا عندما كان نائبا للرئيس.

