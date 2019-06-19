عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: عززت الولايات المتحدة مجددا وجودها العسكري في الشرق الأوسط داعية العالم الى عدم الرضوخ «للابتزاز النووي» الايراني ونشرت صورا جديدة قالت انها تدين طهران في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وفيما ردت موسكو باتهام واشنطن بـ«السعي الى الحرب» فقد حذرت الصين من فتح «باب الشرور» في الشرق الاوسط.

من جهته قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمجلة «التايم» انه «قد يقوم بعمل عسكري لمنع ايران من الحصول على سلاح نووي». وردا على سؤال حول اللجوء الى عمل عسكري لحماية امدادات النفط الدولية، قال ترامب «أفضل ان ابقي علامة استفهام حول ذلك»، معتبرا ان «الهجمات على ناقلات النفط كانت محدودة وصغيرة جداً حتى الآن». ولفت الى ان خليج عمان اقل اهمية استراتيجياً للولايات المتحدة مما كان عليه في السابق.

وتأتي هذه التطورات اثر اعلان طهران ان احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز في 27 يونيو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان ان «الهجمات الايرانية الأخيرة تؤكد صحة المعلومات الاستخبارية ذات المصداقية والموثوق بها التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي للقوات الايرانية». لكن الوزير الأميركي شدد على ان «الولايات المتحدة لا تسعى للدخول في نزاع مع ايران». وقال شاناهان «سمحت بارسال الف جندي اضافي لأهداف دفاعية من اجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط»، مؤكدا ان الولايات المتحدة «ستواصل مراقبة الوضع بدقة» من اجل «تعديل حجم القوات» اذا اقتضى الأمر. وأكد انه وافق على ارسال هؤلاء الجنود بناء على طلب القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» الحصول على تعزيزات وبالاتفاق مع رئيس الأركان وبعد التشاور مع البيت الأبيض.

وفي موسكو حذر الكرملين من «تصاعد التوتر» وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين امس «ندعو كل الاطراف الى ضبط النفس. نفضل الا يتم اتخاذ خطوات من شأنها التسبب بتصاعد التوتر في هذه المنطقة غير المستقرة اساسا».

ورأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان الخطط الاميركية لزيادة تواجد قواتها في الشرق الاوسط هدفها «التسبب بنزاع مسلح». كما اعرب رئيس ادارة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين عن امله بأن لا يتحول النزاع حول ايران الى مجابهة شاملة في المنطقة. من جهتها حذرت الصين امس من ان نشر الف جندي اميركي اضافي في المنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر مع ايران قد يفتح الباب امام اطلاق الشرور في الشرق الأوسط. وحض وزير الخارجية الصيني وانغ يي كذلك طهران على عدم التخلي «بهذه السهولة» عن الاتفاق النووي المبرم في 2015. وأضاف «على الولايات المتحدة تحديداً التوقف عن ممارسة اقصى درجات الضغط». وجاء اعلان شاناهان بعيد نشر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وثائق جديدة تتهم ايران بمهاجمة ناقلتي النفط النروجية واليابانية في خليج عمان. ويظهر في احدى عشرة صورة جديدة التقطتها مروحية «سيهوك» تابعة للبحرية الأميركية ونشرتها «البنتاغون» جسم معدني دائري يبلغ قطره حوالى ثمانية سنتمترات وملتصقا بجسم ناقلة النفط اليابانية «كوكوكا كوريجيوس».

