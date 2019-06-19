عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امس من تداعيات الأمطار الغزيرة والفيضانات على حياة اكثر من 80 الف شخص في 12 محافظة في اليمن في الأسابيع الماضية لاسيما انتشار الاوبئة. ولفت المفوضية في بيان الى تقارير السلطات اليمنية الاولية التي تضمنت ارتفاع حالات الاشتباه بالاصابة بوباء الكوليرا الى اكثر من 364 الف حالة اضافة الى 639 حالة وفاة في جميع انحاء اليمن منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى الوقت الحاضر. وذكرت ان محافظة حجة في شمال غرب اليمن التي تأوي نازحين من بين اكثر المناطق تضررا مع وجود نحو 50 الف شخص في حاجة الى مساعدات عاجلة اضافة الى آلاف اخرين في مختلف انحاء اليمن. وتشمل المحافظات المتضررة الأخرى تعز واب وريمة وذمار والبيضة ومأرب والجوف وعدن ولحج وأبين وحضرموت.

واوضحت ان كثيرا من المنكوبين اثر الفيضانات يعيشون في ملاجئ الطوارئ ومناطق سكن عشوائية وتعرضت خيامهم لأضرار بسبب الأمطار ما ادى الى تشردهم وتجريدهم من ابسط انواع الحماية والخصوصية. وأكدت المفوضية ان الفيضانات دمرت اعدادا من العيادات الصحية والمستلزمات الدوائية ومخازن المواد الغذائية والمدارس ومرافق الصرف الصحي ما زاد المخاطر الصحية.

على صعيد متصل دان مجلس الأمن الدولي «بأشد العبارات» قصف المتمردين الحوثيين مطار ابها الدولي في جنوب السعودية في 12 يونيو الجاري وكذلك ايضاً استيلاءهم على مساعدات انسانية مرسلة الى اليمن. واكد اعضاء مجلس الامن من جديد انه لا يوجد سوى حل سياسي للصراع في اليمن معربين عن دعمهم الكامل لجهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث في هذا الصدد.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن السفير منصور العتيبي في تصريح صحافي عقب الجلسة ان اعضاء المجلس دعوا جميع الاطراف الى الانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الامم المتحدة لاحراز تقدم نحو تسوية سياسية شاملة وفقا لقرارات مجلس الامن ولاسيما القرار رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. واضاف «ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطار ابها الدولي في المملكة العربية السعودية في 12 يونيو الجاري والذي اسفر عن اصابة 26 شخصا بينهم نساء واطفال». واشار الى ان اعضاء المجلس اكدوا من جديد ان هذا الهجوم والتهديد بشن مزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل يشكلان انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والامن الدوليين ويذكران جميع الاطراف بالتزاماتهما بموجب القانون الانساني الدولي. وذكر السفير العتيبي ان اعضاء المجلس شددوا على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الاعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها ورعاتها. وفي سياق متصل دان اعضاء مجلس الامن اختلاس الحوثيين للمساعدات الانسانية والمساعدات الاخرى التي يتم تقديمها لليمن وهو ما اكده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وكرروا دعوتهم الى التدفق السريع والآمن وغير المعاق للامدادات والعاملين في المجالين التجاري والانساني الى جميع انحاء البلاد.

