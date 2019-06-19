عربيات ودوليات

بغداد- د. ب. أ: دعا بيان للرئاسات الثلاث العليا في العراق امس الى حسم موضوع الشواغر في الكابينة الوزارية في الحكومة في غضون اسبوعين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية في رئاسة الجمهورية ان «الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي عقدوا اجتماعهم الدوري لمناقشة مختلف القضايا الداخلية والخارجية».

وذكر البيان ان المجتمعين اتفقوا على «وجوب اكمال الكابينة الوزارية بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الان وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف». كما اتفقوا على ان «تلتزم القوى السياسية بابعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وأن يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني ودعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب ودعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍ على حقوقه من اي طرف من الأطراف». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الكتل السياسية الى الضغط على رئيس الوزراء لتشكيل حكومة كاملة في غضون عشرة ايام، محذرا من ان انصاره سيتخذون موقفا جديدا ما لم يفعلوا ذلك. وحشد الصدر الذي يقود كتلة برلمانية كبيرة، انصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة وأشار الى ان ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال الصدر في رسالة اصدرها مكتبه «أوجه كلامي للكتل السياسية اجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء باتمام تشكيل الحكومة خلال عشرة ايام فقط». وأضاف «والا سيكون لنا وقفة اخرى، وأنتم اعلم بمواقفنا».

وجاءت كتلة «سائرون» التي يتزعمها الصدر في المرتبة الأولى في الانتخابات العامة التي جرت في مايو 2018. ودعا الى تقديم مرشحين مستقلين لشغل العديد من المناصب الوزارية الرئيسية التي لا تزال شاغرة بسبب الخلاف بين الأحزاب القوية.

