عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: اكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، امس ان ايران لن تشن حرباً على اي دولة.

وتصاعدت المخاوف من مواجهة بين ايران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس، والذي القت واشنطن باللوم فيه على ايران.

وقال روحاني «ايران لن تشن حرباً على اي دولة». واضاف روحاني ان العالم «يشيد» بايران في خلافها مع الولايات المتحدة، مشيرا الى ان واشنطن خالفت تعهداتها بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي واصلت طهران الالتزام به.

وصرح روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء «اليوم نحن في مواجهة مع اميركا حيث لا احد في العالم لا يشيد بايران». وتابع ان «ايران اوفت بما وقعت عليه. ايران التزمت بالاتفاقات الدولية والطرف الذي يقف بمواجهتنا اليوم هو الطرف الذي سحق كل المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الدولية».