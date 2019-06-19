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طهران- أ. ف. ب: اعلنت ايران انها فككت «شبكة جديدة» من جواسيس يعملون لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي ايه» كما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» واصفة العملية بانها «ضربة كبرى» توجه الى واشنطن في فترة توتر بين البلدين.

وكتبت «ارنا» نقلا عن مصدر قالت انه رئيس وحدة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات «على اساس استخباراتنا الخاصة ومؤشرات جمعت من داخل اجهزة اميركية، عثرنا في الآونة الاخيرة على عملاء جدد جندهم الأميركيون وفككنا هذه الشبكة الجديدة».

وقالت الوكالة ان بعض افراد شبكة الـ»سي آي ايه» اعتقلوا وسلموا الى السلطة القضائية فيما لا يزال يتطلب الامر اجراء «تحقيقات اضافية» بحق آخرين بدون اعطاء ارقام او تحديد اسم مصدرها.

وفي ما وصفته بانه «ضربة كبرى» لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية قالت طهران انها نفذت العملية بالتعاون مع «حلفاء اجانب» بدون تسمية اي دولة.

