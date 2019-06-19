عربيات ودوليات

واشنطن- رام الله- الوكالات: اعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن ممثلي إسرائيل لم تتم دعوتهم إلى مؤتمر سلام إسرائيلي- فلسطيني تنظمه إدارة دونالد ترامب في البحرين الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول أن الاجتماع من المقرر أن يركز على «الرؤية الاقتصادية» للإدارة الأميركية من أجل الفلسطينيين، ولن يركز على «قضايا سياسية». ولم يكن المسؤول مخولاً الحديث عن الأمر علنا، ولذا تحدث لوكالة «أسوشييتدبرس» شريطة عدم الإفصاح عن هويته.

ويعني هذا الإعلان أن المؤتمر لن يحضره الإسرائيليون ولا الفلسطينيون. إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون هناك خطط لضم إسرائيل الضفة الغربية، معتبرة أن «الموضوع ليس محل بحث» جاءت تصريحات الخارجية رداً على وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي اعتبر تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضم أجزاء من الأراضي المحتلة.

في غضون ذلك اعتبرت الرئاسة الفلسطينية امس أن مساعي إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية «لن تنجح بمفردها» في ظل المقاطعة الفلسطينية لجهود واشنطن. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «الموقف الفلسطيني والإجماع الدولي وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس والمقدسات والهوية الفلسطينية» بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأكد أبو ردينة أن «أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء».

على صعيد اخر، اعطب مستوطنون متطرفون اطارت مركبات وخطوا شعارات عنصرية فجر امس في بلدة دير استيا شمال الضفة الغربية. وقال أهالي من القرية للصحفيين إن مستوطنين متطرفين اقتحموا البلدة وكتبوا شعارات عنصرية منها «الحجارة تساوي القتل». واقامت سلطات الاحتلال أكثر من 12 مستوطنة بينها مستوطنة «ارائيل» التي تعد من كبرى المستوطنات في الضفة الغربية على أراضي محافظة سلفيت.ويتعرض الفلسطينيون الى اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال.

