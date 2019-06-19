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ووري الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الثرى فجر أمس في القاهرة بحضور عائلته ومحاميه، في حين رفضت الحكومة المصرية حملة «الأكاذيب» التي تتهمها بالتسبب بوفاة مرسي.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الرئيس الأسبق لوكالة فرانس برس «تم دفن مرسي بحضور أسرته في مدينة نصر في القاهرة بعد تأدية صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر في مستشفى سجن طرة» حيث نقل عقب وفاته أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته.

وأخرجت الشرطة كل الصحافيين من المدافن ولم تسمح لهم بالتغطية أو بالتقاط الصور. وأوضح المحامي أن عشرة أفراد من العائلة بينهم زوجته وأشقاؤه الثلاثة وابنته وأبناؤه الأربعة وأصدقاء مقربون، بينهم هو، شاركوا في الدفن.

وأعلن أحمد، نجل مرسي أمس عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن والده، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 67 عاما، دُفن بحضور عائلته في مقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين شرقي القاهرة، مضيفا أن الجهات الأمنية رفضت دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية.

وكان مرسي سقط مغشيا عليه الاثنين أثناء حضوره جلسة المحاكمة، وفارق الحياة عقب ذلك بفترة قصيرة.

وأعلن مصدر طبي مصري مسؤول، وفقا للتلفزيون المصري إن الرئيس الأسبق «توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، مشيرا إلى أنه تلقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية داخل أو خارج السجن»، مؤكدا تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيا.

وأوضح أنه «في فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى، وجرى تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت اصابته بعدة أمراض وهي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم والتهاب مزمن بالأعصاب».

وتابع المصدر الطبي: «مرسي كان يعاني أيضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه».

ولفت إلى أنه «في يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في نوفمبر من العام نفسه، وتحديدا بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة، وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها، وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر».

وتوفي مرسي بعد ظهر الإثنين في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يخضع للمحاكمة.

ونقلت النيابة العامة في بيان عن النائب العام المصري نبيل صادق قوله إن «النيابة العامة أُخطرت بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة». وأوضح البيان أن مرسي طلب الكلام أثناء الجلسة وتحدث بالفعل «لمدة خمس دقائق. وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة». وأضاف أنه أثناء وجود مرسي وباقي المتهمين «في القفص سقط مغشياً عليه ونقل على الفور الى المستشفى حيث تبيّن وفاته». وأوضح أنّ مرسي «وصل متوفي إلى المستشفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة (14,50 ت غ)».

وبعيد منتصف الليل، أكد التلفزيون المصري الرسمي أن محمد مرسي توفي نتيجة «سكتة قلبية».

ودعت «منظمة العفو الدولية» السلطات المصرية الى فتح «تحقيق فوري حيادي ومعمق وشفاف» في الوفاة. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على لسان مديرتها في الشرق الأوسط سارة لي واتسون أنّ وفاة مرسي «كانت متوقّعة تماماً بالنظر إلى إخفاق الحكومة في تقديم الرعاية الطبية الملائمة له وعدم سماحها حتى بالزيارات العائلية» للرئيس السابق داخل السجن.

لكن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، رفضت ادعاءات «هيومن رايتس ووتش»، واعتبرت الهيئة في بيان أمس، أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» واصلت سقطاتها بسقطة جديدة عن طريق واتسون، مشيرة إلى أن تغريداتها بخصوص ملابسات وفاة مرسي «تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة «تدوير الأكاذيب».

وفندت الهيئة التابعة للحكومة المصرية ما جاء في التغريدات من «أكاذيب»، منها «اتهام الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي، عبر ما سمته واتسون الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة».

وأضاف البيان أنه «من المثير للدهشة، أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة مرسي، وخلصت فيها إلى أنه توفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال الوفاة بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي».

وتابع بيان الهيئة العامة للاستعلامات، أن «آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسي كان منذ عامين، بتاريخ 19 يونيو 2017، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحته جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري»، وأوضح البيان أنه «منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن».

وأوضحت الهيئة أن «ما يؤكد زيف مزاعم واتسون، أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به مرسي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة».

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما خلصت إليه واتسون «ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية دون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة».

