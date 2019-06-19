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الخارجية الإيرانية تعزي عائلة مرسي والشعب المصري


طهران- د. ب. أ: أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أمس، عن تعازيه في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للخارجية الإيرانية، فقد «عبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أسفه لوفاة محمد مرسي الرئيس السابق والمنبثق عن أول انتخابات شعبية كبيرة بعد انتصار الحركة الشعبية في مصر». وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحترم وجهات نظر الشعب المصري العظيم وتقدم التعازي في وفاة الدكتور محمد مرسي إلى عائلته وذويه والشعب في مصر».
تجدر الإشارة إلى أن مرسي كان قام بزيارة لإيران عام 2012، وكانت هي الزيارة الوحيدة التي قام بها رئيس مصري لإيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.


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