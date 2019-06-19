عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: منعت الحكومة الأردنية صلاة الغائب، التي كانت جماعة الإخوان المسلمين تنوي إقامتها أمام السفارة المصرية في عمّان على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، أمس، إن «محافظ العاصمة الأردنية سعد الشهاب، قام بالاتصال بالحزب وإبلاغهم بمنع إقامة الصلاة أمام السفارة المصرية في العاصمة عمّان». وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نعت مرسي، قائلة إنه «استشهد، وهو ثابت على مبادئه، متمسكًا بالحق، غير مبدل ولا متراجع». وفي اسطنبول أدى آلاف صلاة «الغائب» على مرسي في مسجد الفاتح التاريخي. من جهته نعى الائتلاف السوري المعارض، مرسي، مشيداً بدعمه للشعب السوري و«ثورته» خلال توليه سدّة الرئاسة. وأعاد ناشطون ومعارضون سوريون نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعود تاريخه إلى صيف 2013، ويظهر فيه مرسي وهو يخاطب عشرات الآلاف من مناصريه في استاد القاهرة، ويردد «لبيك يا سورية»، معلناً «قطع العلاقات» مع النظام السوري وإغلاق سفارة دمشق في مصر. وأورد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان أن مرسي خلال فترة رئاسته «ظلّ وفياً وداعماً لتطلعات الشعب السوري ولثورته في سبيل الحرية والكرامة والديموقراطية».

