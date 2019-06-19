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رفع حالة الاستنفار القصوى في شمال سيناء


أفاد مسؤول أمن مصري أمس برفع حالة الاستنفار القصوى واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل خشية حدوث ردود فعل انتقامية عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الاسبق محمد مرسي.
وقال اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الأمن وبتعاون مع قوات الجيش قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى الطرق السريعة وفى الميادين وفي داخل المدن والقرى وعلى الحدود مع غزة وإسرائيل خشية حدوث أي أعمال إرهابية عقب الإعلان عن وفاة مرسي. وأكد سويلم سيطرة الأمن على سيناء من خلال مواصلة الحملات الأمنية إلى حين القضاء على الإرهاب في سيناء نهائيا.


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